Moody's'ten Türkiye açıklaması

Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "Ba1"dan "Ba2"ye revize edildiği bildirildi.

Kredi notunun aşağı çekilmesinde, Türkiye'nin not görünümünün geçen yıl "negatif"e çevrilmesinde rol oynayan iki temel gelişmenin belirleyici olduğu kaydedilen açıklamada, bunlar özetle "kurumların direncindeki süregelen kayıp" ve "dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması" olarak sıralandı.

Moody's, açıklamasında kurumların direncindeki düşüşe, "parasal politikanın etkinliğindeki ilave aşınma ve temel yapısal reformların uygulanmasındaki ek gecikmeleri" örnek gösterdi.

Açıklamada, dış şok riskinin ise yüksek cari açık ve dış borçların yanı sıra artan siyasi riskler ve küresel faiz oranları nedeniyle yükseldiği öne sürüldü.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin not görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevrilmesinde ülkenin mali ve ekonomik gücünün etkili olduğunu belirtildi.

Moody's Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltmişti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 27 Şubat'ta Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 4'e yükseltmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moodys'den G-20 ülkelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye için 2018 yılına ilişkin büyüme beklentimizi yüzde 3,2’den yüzde 4’e, 2019 yılına ilişkin büyüme beklentimizi yüzde 3,3’den yüzde 3,5’e revize ettik" denilmişti.

Açıklamada, Türkiye’nin geçen yıl potansiyelin üzerinde, yüzde 6,7’lik güçlü bir büyüme kaydettiği, önümüzdeki dönemde büyümenin bir miktar hız kesmesinin beklendiği belirtilirken, “2018 ve 2019 için büyümenin biraz daha yüksek olması yönündeki beklentimiz, hükümetin 2019 yılının kasım ayındaki başkanlık seçimi öncesinde ekonomik büyümeyi yüksek tutmak için mali önlemleri almaya devam edeceğine dair görüşümüzü yansıtıyor” ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA