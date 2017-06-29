Moody's'ten Çin açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in yerel yönetimlerinin ilk çeyrekteki ekonomi ve mali performanslarının olumlu olduğunu duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artış kaydettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Çin'in yerel bölgelerinde de ekonomik büyümenin geçen yıla göre hızlandığının altı çizilirken, bölgelerdeki büyüme oranlarının yüzde 2,4 ila yüzde 11 olduğu kaydedildi.

Yerel yönetimlerin mali gelirinin bu senenin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artış gösterdiğinin vurgulandığı açıklamada, arazi satışlarının da aynı dönemde yüzde 30 yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, emlak ve finans piyasalarındaki düzenleyici tedbirler sayesinde yerel yönetimlerin ekonomik performansının bu yılın geri kalanında da "ılımlı" devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Moody's, 23 Mayıs'ta Çin'in kredi notunu "Aa3"ten "A1" seviyesine indirmiş, görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çekmişti.