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Buradasınız : » » 'Moody's'in açıklamasını kasıtlı buluyoruz'

'Moody's'in açıklamasını kasıtlı buluyoruz'

BDDK Başkanı Akben, Moody's'in Türk bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmelerini kasıtlı bulduklarını söyledi.

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Moodysin açıklamasını kasıtlı buluyoruz
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türk bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmelerine ilişkin, "Bankaların gerek tahsili gecikmiş alacakları gerekse varlık kalitelerinde önemli bir bozulma görmüyoruz. Bankalarımız karlılık anlamında 2016'yı iyi kapattı. Bu da onların sermaye yeterliliklerini destekliyor. Sermaye yeterlilik rasyosunda önemli bir kırılma, bozulma yok. Bu açılardan baktığımızda, Moody's'in açıklamasını kasıtlı buluyoruz." dedi.
 
Akben, sermaye kontrolü getirileceği iddialarına ilişkin olarak da "Asla, kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Zaten Türkiye'ye ilginin devam ettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı. AA
 
Etiketler: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mehmet Ali Akben, moodys, Türk bankacılık sistemi
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