Moody's ve Fitch Ratings'ten İngiltere'ye uyarı

Kredi derecelendirme kuruluşundan Moody’s tarafından yapılan açıklamada, “İngiltere’nin kredibilitesi, Brexit kaynaklı belirsizliğin baskısı altında. Politik ve mali riskler artıyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Moody's tarafından “Aa1” notu ve “negatif” görünüm ile değerlendirilen İngiltere ekonomisine ilişkin belirsizliklerin arttığı vurgulandı.

İngiltere’nin AB ile pozitif sonuçları olacak bir anlaşma sağlaması ihtimalinin referandumun hemen sonrasına kıyasla daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, buna rağmen Moody’s’in temel senaryosunun halen taraflar arasında bir anlaşma sağlanması yönünde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İngiliz ekonomisinin giderek yavaşladığı, bu yılın sonunda ekonomik büyümenin yüzde 1,5, gelecek senenin sonunda ise yüzde 1,0 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, müzakerelerin sonucunda İngiltere'nin ortak pazara erişiminin devam etmemesi halinde, önümüzdeki dönemde ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısı yapılırken, bütçe açığının artması, kamu borcunu azaltılmasında başarısız olunması gibi mali unsurların da ülkenin kredi notunun düşürülmesinde rol oynayabileceği vurgulandı.

Fitch Ratings’ten Brexit değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü çıkış (Brexit) müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin arttığını açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, haziran ayında yapılan erken genel seçimin ardından ülkede politik ve ekonomik belirsizliklerin arttığı vurgulandı.

Açıklamada, mevcut belirsizliklerin “AA” notu ve “negatif” not görünümü kapsamında temsil edildiği belirtilirken, “İngiltere ve AB arasındaki anlaşmalarda ilerlemenin yavaş bir şekilde olacağına inanıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in haziran ayında yapılan erken genel seçimin sonucunda parlamentodaki çoğunluğunu kaybederek Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile anlaşmak zorunda kaldığı hatırlatılan açıklamada, “Seçim sonuçları, politika platformu, politik bütünlük ve İngiliz hükümetinin istikrar süresi açısından belirsizlik yarattı. Bunun Brexit üzerinde ve potansiyel olarak mali politika üzerinde etkileri olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Daha önce uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine ilişkin politik ve mali risklerin arttığını açıklamıştı.