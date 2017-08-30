  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,6'dan 3,7'ye yükseltildiğini açıkladı.

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Moodys Türkiyenin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,6'dan 3,7'ye yükseltildiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun "Küresel Makro Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, “Türkiye ekonomisi, 2016 yılının son çeyreğinde büyümenin yeniden artmasını takiben 2017 yılının ilk yarısında iyileşmesini sürdürdü. Bunun sonucunda Türkiye için bu yıl büyüme tahminimizi yüzde 2,6’dan yüzde 3,7’ye yükselttik. 2018’de ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye ekonomisinin beklenenden daha yüksek büyüme kaydetmesine gerekçe olarak Rusya ve İsrail’den gelen turist sayısının artışı, vergi indirimleri ve kredi teminatı gibi teşviklerin uygulanması, fiyat rekabeti çerçevesinde Avrupa Birliği’ne olan ihracatın artması gösterildi.

"Türk Lirası büyük oranda istikrar kazandı"
Raporda ayrıca nisan ayındaki referandumun ardından yerel gerilimlerin kısmen azaldığı, geçen yıl ve bu yılın başında görülen sert değer kayıplarının ardından Türk Lirası'nın ise büyük oranda istikrar kazandığı vurgulandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde özel tüketim harcamalarında geçen yılın son çeyreğine kıyasla yıllık bazda yüzde 5,7’den 5,1’e doğru bir gerilemenin olduğu belirtildi.

Raporda G20 ekonomilerinin ortalama büyümesinin geçen sene kaydedilen yüzde 2,6 seviyesinden bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3 seviyesine yükselmesinin beklendiği bildirildi

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Moody’s Genel Direktör Yardımcısı Elena Duggar, “Küresel ekonomi güçlü büyüme ivmesini sürdürmeye devam ediyor. Şaşırtıcı şekilde gelen güçlü veriler Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme verilerini yukarı yönlü olarak revize etmemize neden oldu. Bu ülkelerde büyümenin 2018’de de sürdürüleceğine ilişkin net işaretler mevcut.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: moody's, uluslararası kredi derecelendirme kurumu
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