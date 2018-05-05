  • 05 MAYIS 2018, CUMARTESI

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Moody's Fransa'nın kredi görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi görünümünü yükselttiğini duyurdu.

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Moodys Fransanın kredi görünümünü yükseltti

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "Aa2" seviyesinde teyit edildiği, kredi görünümünün ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, hükümetin reform programının orta dönemde ekonominin rekabet gücünü ve büyüme beklentilerini arttırdığı vurgulandı.

Hükümetin yapısal bazda harcamaları azalttığına odaklandığının belirtildiği açıklamada, kamu borcunu da kademeli olarak düşürmeyi amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, planlanan reformların bu seneyle gelecek yıl tamamen uygulanması ve potansiyel büyümeyi arttırması durumunda Fransa'nın kredi notunun yükseltilebileceğine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, reformların gücünü kaybetmesi durumunda, kredi görünümünün "durağan"a düşürülebileceği uyarısında da bulunuldu.

Kaynak: AA

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