  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Mobilyayı yüzde 10 ucuza almak için son 3 gün

Şubatta hayata geçirilen ve iç pazarda yaşanan hareketlilik dolayısıyla 30 Eylül'e kadar uzatılan mobilyadaki KDV indiriminin son günlerinde mobilyacılar satışlardan memnun.

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Mobilyayı yüzde 10 ucuza almak için son 3 gün

Bursa Mobilya Dekorasyon Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (MODSİAD) Başkanı Tamer Bulut yaptığı açıklamada, şubatta hayata geçirilen KDV indiriminin sektör temsilcilerine ve üreticilere olumlu yönde yansıdığını söyledi.

Söz konusu indirimin devam etmesi gerektiğini belirten Bulut, KDV oranının yüzde 8'de kalmasının ileri dönemler için daha sağlıklı olabileceğini ifade etti.

KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesiyle mobilyada yüzde 10'luk bir ucuzlama oluştuğunu dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Bu oranın sabit kalacağına yönelik duyumlar alıyoruz. Ham madde girişlerindeki yüzde 18'lik KDV oranının da yüzde 8 veya 10 civarlarına indirileceği söyleniyor. Bunlar bizi sevindiren söylemler. Hükümetin KDV indiriminin tüketiciye yansımalarını gördüğünü ve bunun sağlamasının yapıldığını düşünüyoruz. Onun için önümüzdeki günlerde olumlu şeyler bekliyoruz. Ham madde, yarı mamul ve diğer malzemelerdeki yüzde 18'lik KDV'ler de bizi rahatsız ediyor. Satışları artırmak için maliyeti düşürmemiz gerekiyor."

"Yüzde 10 daha pahalı olacak"

Bulut, KDV indirimde son 3 günün içinde olunduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu son günleri iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Bulut, şunları kaydetti:

"Satışlarımız bugünlerde çok hareketli geçiyor. KDV indiriminden yararlanıp, uygun fiyata mobilya almak isteyenlerin talebi sektöre bu son günlerde hareketlilik getirdi. Bu son 3 gün çok önemli. Mobilya alacaksak ve mecbursak daha sonra ya da 1-2 ay sonra lazım olacak ihtiyacı öne çekebiliriz. Bu alışverişin bence bu 3 günde yapılması bütçeye güzel bir katkıda bulunabilir. Tüketicilere çağrım son günleri iyi değerlendirsinler ve ihtiyacını bu günlerde tamamlasınlar. Sonrasında alacakları mobilyalar yüzde 10 daha pahallı olacaktır."

Etiketler: mobilyada KDV indirimi
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