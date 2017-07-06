  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Mobilyacılar KDV indiriminin ardından işçi arıyor

Mobilyacılar KDV indiriminin ardından işçi arıyor

MOSFED Başkanı Güleç, "Bugün mobilya sektörü olarak her yerde, İnegöl'de, Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da işçi arıyoruz." dedi.

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Mobilyacılar KDV indiriminin ardından işçi arıyor

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün, yılın ilk yarısını yüzde 3,3'lük artış ve 2 milyar 139 milyon 190 bin dolarlık ihracatla kapattığını söyledi.

KDV indiriminin mobilya sektörüne son derece olumlu yansıdığını söyleyen Güleç, sektörün önünün açıldığını ve kayıt dışılığın önlendiğini belirtti.

Mobilyacılar 30 bin işçi arıyor

KDV indiriminin, istihdam açısından da çok faydalı olduğuna dikkati çeken Güleç, şunları kaydetti:

"Kesinlikle faydası oldu. Bütün üreticilerimiz işçi arıyor. Bugün mobilya sektörü olarak her yerde, İnegöl'de, Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da işçi arıyoruz. İki türlü işçi aramaya başladık; birincisi tabi ki nitelikli iş gücü. Tasarımcılar, mühendisler bizim için önemli ama okulunu bitirmiş sıfır işçi de bizim için önemli. Bunlar da zaten destekler sayesinde mobilya sektöründe istihdam edilmeye başlandı. KDV indirimi devam ederse yıl sonuna kadar 50 bin ek istihdam sağlamış olacağız. Çünkü biz dolaylı olarak 500 bin kişi çalıştırıyoruz, direkt olarak da 300 bine yakın insan çalıştırıyoruz. Yıl sonuna kadar KDV'nin yüzde 8'de devamıyla beraber, 50 bin ek istihdam sağlayacağız. Şu anda tahmin ediyorum 18-20 bin civarında ek istihdam oldu. Yıl sonuna kadar kalanını tamamlarız."

Etiketler: mobilya sektörü, mobilyada KDV indirimi
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