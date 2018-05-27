Mobilyacılar KDV indirimi bekliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya sektörünün hızla büyüdüğüne ve esnafın KDV oranında indirim beklediğine dikkat çekerek, "İhracatı, ithalatını dörde katlayan mobilya sektöründe, geçen yıl 2,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Konut sektöründe olduğu gibi mobilya sektöründe de KDV indirimine gidilmeli. Geçen yıl indirim sağlandığında, iç satışlar yüzde 40'a kadar artmıştı. Bu yıl da sektörü hızlandırmak gerekiyor" dedi.

Sektörde maliyetlerin yaklaşık yüzde 40 arttığını, son aylardaki mobilya satışlarında ise aynı oranlarda bir düşüş görüldüğünü belirten Palandöken, şunları söyledi:

"Her yıl ortalama 600 bin çift evleniyor. Evlenmeden önce en çok para harcanan kalem mobilya. Sektörde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesi 36 bin mobilya üreticisine, binlerce mobilya satıcısına ve yeni evlenecek çiftlere nefes aldıracak."

"Yerli mobilya ürünleri de reklam desteğini hak ediyor"

Palandöken, Türk markalarının tanıtılmasında mobilya sektörünün önemli katkısı bulunduğunun altını çizerek, yerli mobilya ürünlerinin de reklam desteğini hak ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, 140'tan fazla ülkeye dizi ve film ihraç ettiğini dile getiren Palandöken, şu açıklamaları yaptı:

"Bu dizi ve filmleri dünyanın her yerinden milyonlarca kişi izliyor. Bir sahnede Türk markalarının geçmesinin veya sponsorlar kısmında Türk markalarının yer almasının satışlara etkisi çok büyük. Ekonomi Bakanlığının, Türkiye'de çekilmiş, üretilmiş ve yurt dışında gösterimi, satışı yapılmış sinema, belgesel, TV dizisi, animasyon ve programlara 100 bin dolara kadar verdiği destek mobilya sektörünü de etkileyecektir."

Kaynak: AA