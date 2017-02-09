  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Mobilya sektöründen '50 bin ek istihdam' sözü

Mobilya sektöründen '50 bin ek istihdam' sözü

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısını desteklediklerini vurguladı.

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Mobilya sektöründen 50 bin ek istihdam sözü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına destek veren Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin etkisiyle yıl sonuna kadar 50 bin kişiye ek istihdam yaratmak için planlama yaptıklarını söyledi.
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, mobilya sektörünün dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden bir sektör olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iş adamları düzeyinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde başlattığı istihdam politikasını destekliyoruz." diye konuştu.
 
Güleç, ülke genelinde sektörel dernekler marifetiyle çalışmalara başladıklarını ve 50 bin ek istihdam hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: 
 
"Mobilya sektörü olarak 2017'de zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bize gereken KDV indirimini verdi. Biz de yıl sonuna kadar 50 bin kişiye ek istihdam yaratmak için planlama yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinde bizim derneklerimiz var. MOSFED olarak mobilya dernekleri nezdinde girişimleri başlatıyoruz. Türkiye genelinde mobilya sektörü olarak 50 bin ek istihdam yapacağız." AA
 
Etiketler: Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Fed, mobilya sektörü istihdam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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