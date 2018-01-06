Mobilya sektöründen 167 ülkeye 2,7 milyar dolarlık ihracat

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün 2017'de 167 ülkeye yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, ihracat rakamının bir önceki yıla göre yüzde 8 arttığını söyledi.

Güleç, 2017'de ihracat odaklı hareket ettiklerini ancak büyüme stratejilerine hükümetin mobilyada yaklaşık 8 ay süren KDV indiriminin de ciddi katkı sağladığını belirtti.

2016'da ihracat 2,5 milyar dolardı. Buna göre 2017'de yüzde 8'lik artış gerçekleşti.

Mobilya sektörünün 2018 ihracat hedefi ise 3 milyar dolar.

2023 hedefi 10 milyar dolar

Güleç, dünya ihracat sıralamasında 23'üncülükten 12'nciliğe yükseldiklerini ve 11 basamak atladıklarını söyledi, başarının kendi üretimimiz ve markalarımızla yakalandığının altını çizdi.

"Türkiye bugün İtalya, Almanya ve ABD'den sonra kendi markalarıyla büyüyen 4. ülke konumunda. Yani mobilyada marka olan 4. ülkeyiz."

Güleç, Türkiye'nin dünya mobilya pazarından yüzde 2,5 pay almayı ve 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediğini söyledi.



Kaynak: AA



