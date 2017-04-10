Mobilya sektörü KDV indirimiyle coştu

Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV indiriminin başladığı şubat ayının ilk günlerinden itibaren satışların yüzde 40 arttığını belirterek, "KDV indiriminin eylül sonuna kadar uzatılması harika oldu. Sektör son yıllarda ötelenmiş alımlarla iç pazarda geçen yılın aynı dönemine göre en az yüzde 30 büyür." dedi.

Mobilya sektöründe şubat ayının başında nisan sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen KDV indiriminin süresi eylül ayı sonuna kadar uzatıldı.

Güleç, KDV indiriminin eylül ayı sonuna kadar uzatılması nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım'a ve hükümete teşekkür etti.

Mobilya sektörünün yerli kaynaklarla hem iç hem de dış pazarda sürekli büyüdüğünü dile getiren Güleç, istihdamı yüksek bu sektöre destek verilmesinin 19 alt sektörü de doğrudan etkilediğini anlattı.

Dünya pazarından pay alan, ihracatı sürekli artan mobilya sektörünün beklentisinin "KDV indiriminin sürmesi" olduğunu dile getiren Güleç, bu beklentilerine olumlu cevap almalarının tüm sektörde heyecan yarattığını aktardı.

Güleç, mobilya sektörünün son yıllarda iç pazarda yeterince büyümediğini kaydederek, "Ancak mobilyada KDV indiriminin başladığı şubat ayının ilk günlerinden itibaren satışlar yüzde 40 arttı. KDV indiriminin eylül sonuna kadar uzatılması harika oldu. Sektör son yıllarda ötelenmiş alımlarla iç pazarda geçen yılın aynı dönemine göre en az yüzde 30 büyür." diye konuştu.

"Şubattan beri 15 bin istihdam yaratıldı, 50 bine çıkacak"

Güleç, mobilya sektörünün ihracatının son 15 yılda ciddi atılımlar yaptığını belirterek, 2000'li yıllarda ortalama kilogram ihracatı 2 dolarken bu rakamın halihazırda 3,7 dolara çıktığını söyledi.

Ahmet Güleç, 2005'te 600 milyon dolar olan ihracatın 2 milyar 650 milyon dolara yükselttiklerini dile getirerek, Türk mobilya sektörünün başta yakın pazarlar olmak üzere dünya genelinde bir marka haline geldiğini aktardı.

Son yıllarda, iç pazarda beklemeye geçen mobilya alımının şubat başında KDV indirimiyle harekete geçtiğini anımsatan Güleç, "Böylece KDV nedeniyle kayıt dışı olan sektörümüz de kayıt içine giriyor. Devletin KDV'den bir kaybı var gibi gözükse de kayıt içine giren üretim ve satışlar sayesinde ciddi gelir elde ediliyor." ifadelerini kullandı.

Mobilya sektörünün yılsonuna kadar KDV indirimi sayesinde artan satışlarla 50 bin yeni istihdam sözü verdiğini hatırlatan Güleç, "KDV indiriminin başladığı şubat ayından beri 15 bin istihdam yarattık. Bu rakamın yılsonuna kadar 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

"Hem üretici hem tüketici sevindi"

Mobilya Sanayi İş Adamları (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu ise KDV indiriminin en azından yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini daha önce defalarca dile getirdiklerini hatırlattı.

Yanıkçıoğlu, "Çünkü mobilyanın ana ham maddelerinden olan döşemelik kumaşta KDV yüzde 8. Arada oluşan yüzde 10'luk KDV farkı böylece ortadan kalkıyor." dedi.

İndirimle ilk 3 ayda satışların arttığını dile getiren Yanıkçıoğlu, "KDV indiriminin uzatılmasıyla biz satışlarda artış bekliyoruz. Hatta indirim kalıcı olursa satışlarda yüzde 25'lik bir artış söz konusu olacaktır." diye konuştu.

Yanıkçıoğlu, KDV indirim süresinin uzatılmasının hem mobilya alıcısını hem de satıcısını sevindirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Nisan ayı bizim için sezon açılışı da demek. Düğünler ve ev taşınmaları bu ayda başladığı için bizim de satışlarımız nisan ayında artışa geçiyor. Eylül sonuna kadar KDV indirimi, firmaların özel kampanyalarıyla birleşince satışlarımıza olumlu yansıyacaktır. Sektörümüzün en büyük sorunlarından olan, yüzde 60'lara varan kayıt dışılığın önüne geçilmesi için de KDV'nin yüzde 8 olması büyük önem teşkil etmektedir. Kayıt dışılık haksız rekabeti oluştururken, ihracat yapan marka firmaları da olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden KDV'nin kalıcı olmasını istiyoruz."

"Yıl sonunda satışlar yüzde 40-50 artmış olur"

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nuri Öztaşkın da KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesiyle mobilya satışlarında zaman zaman yüzde 100'e varana artışlar yaşandığını belirterek, düzenleme sayesinde sektördeki kayıt dışı pazarının da daraldığını söyledi.

Tüketicilerin indirimle markalı mobilyalara yöneldiğini dile getiren Öztaşkın, bunun sebeplerinden bazılarının "garantili ürün, satış sonrası hizmet ve 7 gün 24 saat müşteri hizmetlerine ulaşma" olduğunu anlattı.

Öztaşkın, KDV indiriminin uzatılmasının çok önemli olduğunu ve sektöre gelen hareketliliği sürdüreceğini ifade ederek, "Satışların yılsonunda 2016'ya göre yüzde 40 ila yüzde 50 oranında artmasını bekliyoruz." dedi.

KDV indirimiyle karlılık problemi çeken sektörün yüzde 85'inin kayıt altına girmesini beklediklerini dile getiren Öztaşkın, indirim süresinin uzatılması sayesinde hem üretici hem tüketici hem de devletin kazandığını bildirdi. AA