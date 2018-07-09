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Mısır'da Batı Sahra Çölü'nde ikinci kez petrole rastlandı

İtalyan enerji şirketi Eni, Mısır'ın batısında yer alan Sahra el-Garbiye (Batı Sahra Çölü) bölgesinde açtığı ikinci kuyuda da petrol bulduğunu açıkladı.

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Mısırda Batı Sahra Çölünde ikinci kez petrole rastlandı

Şirket açıklamasında, Batı Sahra'nın Facur bölgesinde yapılan aramalarda ikinci bir petrol yatağına rastlandığı ve bölgede açılan kuyudan günde 5 bin 130 varil petrol çıkarılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin bölgede keşifler için yeni petrol kuyuları kazmaya devam edeceği de ifade edildi.

Batı Sahra'da ilk kez 3 Mayıs 2018'de petrol yatağına rastlandığını açıklayan Eni yetkilileri, bölgede açılan kuyudan günde 2 bin 300 varil petrol ve 400 bin metreküp doğalgaz çıkarıldığını duyurmuştu.

İtalyan şirketi Eni, Mısır'da yan kuruluşu olan IEOC aracılığıyla arama yapıyor. IEOC'in Mısır'ın Batı Sahra bölgesinde petrol ve doğalgaz arama lisansı var.

Kaynak: AA

Etiketler: petrol, mısır, eni, Batı Sahra
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