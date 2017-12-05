Milyonlarca çalışanı ilgilendiren taşeron düzenlemesinin ayrıntıları

Hak-iş Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber'de taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taşeron düzenlemesini tarihi bir değişim ve dönüşüm olarak nitelendiren Mahmut Arslan, "Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Sayın Bakanımıza, hükümetimize teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır gündemimizde olan bir konuya köklü bir çözüm getirme konusunda önemli bir adım atıldı. Bugün aslında hem taşeron işçiler, geçici işçiler ve 4C'liler için tarihi bir gün. Çok önemli bir konuya ciddi bir çözüm getirildiğini görüyoruz." dedi.

TRT Haber'in calı yayın konuğu olan Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, ise düzenlemenin ayrıntılarını aktarırken şunları kaydetti:

"Özellikle 4 C’liler aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük alıyorlardı buradan bir müjde çıkması yaklaşık 25 bin kişiyi ilgilendiriyordu. 4 C’ liler artık 4 B kadrosunu artık memur statüsünde çalışacaklar. Özellikle orman çalışanlarının 5 ay 29 gün gibi bu da toplam sayısı 23 bin gibi kanayan bir yaraydı kadro meselesi gündem geldiğinde bunlar da konuşuluyordu. Mevsimlik işçilerle ilgili 5 ay 29 günlük süre 9 ay 29 güne çıkarıldı. Bir başka spekülasyon vardı kamuda çalışan 450 bin taşerona kadro verilecek ama belediyeler ve il özel idarelerde çalışanlara farklı bir statü getirilecek diye söyleniyordu spekülasyon Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ortadan kaldırılmış oldu. Bütün çalışanlarımıza hayırlı olsun. 900 bin çalışanın tamamı taşeron değil 4C’liler kamuda istihdam ediliyorlardı. Eşit işe eşit ücretten kaynaklanan sorunları vardı o halloldu. 23 bin mevsimlik işçilere de daha erken 5 ay 29 gün çalışanların 9 ay 29 gün oldu bu onların hayatlarında daha erken emeklilik sağlayacak. Kıdem tazminatlarında ayrıca avantaj sağlayacak. Geriye kalan 850 bin kişinin 450 bin kişi doğrudan kamuda çalışan taşeronlar, 400 bini belediyede çalışanlar. Belediyelerde çalışanlar için de bulundukları yerlerde çalışacaklar. Aradaki çalışanın emeğinden kaynaklanan yani kazançları sadece işçi çalıştırmak olan ki onlara taşeron diyoruz. Alt işveren şirketlere bunlar aradan kaldırılacak muhtemeldir ki onlara ödemen ücret çalışanların ücretlerine eklenecek."

TRT Haber'in canlı yayınına telefonla bağlanan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da, bu sürecin çok uzun soluklu olduğunu gelinen noktayı sevindirici bulduklarını belirtti.

Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu uzun bir süreçti 10 yıllardır süren bir süreç bugün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gelinen nokta mükemmel bir noktadır. Özellikle emeği geçenlere başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanımız herkese teşekkür ederiz. Geçicilerin durumuna ilişkin inşallah mecliste 2 ay daha uzatılır da 1 ay iş varsa 12 ay olur."

Kaynak: TRT Haber