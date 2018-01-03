Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Askeri birliklerde organik ürün tüketilecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "(TSK'ye gıda temini) Toplam 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde ağırlıklı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ilgili ve bağlı kuruluşlarından temin edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, TSK'da organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını bildirdi.

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