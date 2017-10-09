Milli patates tohumda dışa bağımlılığı azaltacak

Niğde'de geliştirilen sekiz yerli patates çeşidi sayesinde bu ürünün tohumunda dışa bağımlılığın azalması ve üretimin yerli tohum ile yapılması hedefleniyor.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, geliştirdiği ve tescillenen yerli tohumlar "Onaran 2015", "Fatih", "Ünlenen", "Nahita", "Nam", "Leventbey", "Çağlı" ve "Muratbey" ile tohum alanında yerlileşmeyi amaçlıyor.

Enstitüde 2005 yılında başlanan patates tohumu ıslah çalışmaları neticesinde elde edilen yerli tohumlar ile dışa bağımlılığın azaltılması ve milli ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli tohum sorununu çözmek için 2005 yılında ıslah çalışmalarına başladıklarını ve 8 patates çeşidini tescillediklerini söyledi.

Tohum üretmenin önemine değinen Pırlak, şöyle devam etti:

"Patates üretimindeki en büyük maliyet tohumluktur. Tohumluk yurt dışından ithal gelip ülke içerisinde çoğaltılarak çiftçilere sunulmaktadır. Elbette ki bu durum üreticilerimizin patates üretimindeki maliyetini oldukça yükseltmektedir. Bizim yerli çeşitlerimizin en büyük hedefi çiftçilerimizin maliyetlerini aşağıya çekmek, hem üreticilerimizin daha çok kazanmasını hem de yurt dışına son 5 yılda 81 milyon dolarlık tohumluk parası ödenmişti, bunun ülke içerisinde kalmasını sağlayarak milli ekonomiye büyük oranda katkı sunmak. Enstitümüzün ıslah çalışmaları sayesinde ülkemize gerek sanayilik gerek yemeklik 8 tescilli patates çeşidi kazandırmış bulunuyoruz. Islah çalışmalarımız devam ediyor. En önemli amacımız ülkemizin tohum alanında bir üs haline gelmesi ve patates tohumunda söz sahibi olmasıdır."

Islah çalışmaları neticesinde geliştirilen tohumlardan "Fatih"in sanayilik, diğer çeşitlerin ise yemeklik olduğunu belirten Pırlak, şunları kaydetti:

"Ünlenen, Nam, Leventbey ve Muratbey çeşitlerimiz oldukça yüksek verimli. Bu yıl ilk defa yerli çeşitlerimizi üreticilerimizle buluşturduk. Özellikle Niğde, Nevşehir ve Konya çevresinde seçtiğimiz önder çiftçilerimize yerli çeşitlerimizi vererek demonstrasyon amaçlı ekimlerini gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla çiftçilerimizden geri dönüşler çok olumlu. Biz bu sayede yerli çeşitlerimizin çiftçilerin elindeki performanslarını görüyoruz hem de bu şekilde tanıtımını yapıyoruz."

Pırlak, yerli tohumların üreticilerin eline geçmesi için sertifikasyon süreçlerinin ve özel sektöre devri ile ilgili faaliyetlerin devam ettiğini sözlerine ekledi.