Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Sanayi Odasının (ASO) ekim ayı meclis toplantısında, Türkiye ekonomisinin büyüme açısından bu yıl iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisi arasında en hızlı büyüyen üç ülke ekonomisinden birisi olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, bu durum karşısında, uluslararası kuruluşların Türkiye'ye dair büyüme tahminini artı yönde revize ettiğini vurguladı.

"1,5 milyona yaklaşan ek istihdam sağlandı"

Sarıeroğlu, 2008'de yaşanan küresel mali krizin etkilerinin dünyada hissedilmeye devam ettiğini belirterek, hükümetin pozitif bir bakış açısıyla attığı güçlü adımın, krizin Türkiye'den teğet geçmesini sağladığını söyledi.

Elde edilen bu sonucu tüm kesimlerin katkısıyla ortaya çıkan bir başarı hikayesi olarak niteleyen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak gündemimizin birinci maddesi işsizlik. Göreve geldiğimizde 6 aylık bir eylem planı hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçmiş dönemde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine devam ediyoruz. Bu konuda da bir başarıya imza atıldı. 1,5 milyona yaklaşan ek istihdam sağlandı."

"Türkiye 6,5 milyon kişiye iş imkanı yarattı"

Türkiye'nin AB ülkeleri arasında son 10 yılda en fazla istihdam artıran ülke olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, Türkiye'nin 6,5 milyon kişiye iş imkanı yarattığını söyledi.

Bazı basın kuruluşlarında işsizlik oranlarının düşürülememesiyle ilgili yorumların yapıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"8 milyona ulaşmış iş gücüne katılım var. Diğer taraftan 6,5 milyonluk yüksek bir istihdam performansı söz konusu. Bu tablo karşısında işsizlik oranlarını düşürmemiz için biraz daha çabalamamız lazım. İstihdam sayımızı, iş gücüne katılım rakamının üzerine çıkartmamız gerekiyor."

Kaynak: AA