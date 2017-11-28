Milli elektrikli lokomotifle ekonomiye büyük katkı

Türkiye’deki milli üretim seferberliği hız kazanarak devam ediyor.

Silahlar, zırhlı savaş araçları, helikopter, uydu ve otomobilden sonra yeni hedef milli elektrikli lokomotif.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıkladı, elektrikli lokomotif E-5000’in tasarım ve üretim projesi başlatıldı.

Türkiye bu konuda önemli bir tecrübeye sahip. E-1000, motorundan, yük vagonuna lokomotifinden sinyal sistemlerine kadar tamamı yerli üretim olan bir tren seti.

Ulaştırma Bakanı Arslan, E-5000 Ana Hat Milli Elektrikli Lokomotifi Projesi'ni de kısa zamanda tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Projede 22'si akademisyen ve 140'ı mühendis olmak üzere 162 kişilik ekip görevlendirildi. Lokomotif, TCDD'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere modern sürüş sistemine ve 5000 kilovat gücüne sahip olacak, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilecek.

"Projenin 4 yıl sürmesi planlanıyor"

1 Ekim'de başlanan projenin sertifikasyon ve testlerle birlikte 4 yıl sürmesi planlanıyor.

E-5000 milli elektrikli lokomotifinin, tamamlandığında, çekiş ve kontrol sistemleriyle Türkiye'de tasarlanan ve üretilen en güçlü demiryolu aracı olacağı belirtiliyor.

Bakan Arslan, TCDD Genel Müdürlüğü’nün satın almayı planladığı 500 lokomotifin alım, bakım ve onarım maliyetleri dikkate alındığında, E-5000 Milli Elektrikli Lokomotif Projesi ile 30 yılda 4 milyar dolar tasarruf sağlanacağını söyledi.

AA

