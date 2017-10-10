'Meyve ve sebzede ambalaj uygulaması fire oranını azaltacak'

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bülent Tüfenkci, Türkiye Perakendeciler Federasyonu üyelerini kabul etti.

Kabulde, sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standartlar konusunda değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, buna ilişkin geçen hafta yayımlanan tebliğ ve hazırlıkları devam eden Hal Yasası'na ilişkin bilgi verdi.

Tüfenkci, tebliğin önemine işaret ederek, özellikle sebze ve meyvede fire oranlarının azaltılması için ambalajlamadan taşınmaya, depolamadan perakende satışa kadar belirli standartlar getirildiğini belirtti. Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Sebze ve meyve soğuk hava zincirinde geldiğinde, tezgahta açıkta durmak yerine kaplarda yer aldığından fireyi azaltmış olacağız. Çünkü ürünler taşınırken fire veriliyor, taşındıktan sonra da tüketici seçerken zayiat artıyor. Şimdi satışa sunulurken ürünler kaplara konulacak. Böylece sebze ve meyvelerin raf ömrü uzayacak. Ürünlerin kaplara girmesiyle maliyetin artacağı yorumları yapılıyor, maliyeti artırır ama biz bu yolla fire oranlarını azaltacağız. Böylece bu maliyette de ortadan kalkacak. Sebze ve meyvelerin yaklaşık yüzde 20-25’inin pazarlama aşamasında zayi olduğu bilinmektedir. Hatta ürüne göre bu zayi oranı yüzde 40’lara varabilmektedir. Sebze ve meyve ticaretimizdeki yüksek zayi oranının düşürülmesi ve bu şekilde arz dalgalanmalarının engellenmesiyle fiyatların enflasyon üzerindeki etkisi azaltılacak." AA