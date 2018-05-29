Meyve ve sebze alışverişine "cep"ten denetim

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de sebze ve meyve ticaretine dair güncel veri tabanının oluşturulması ve bu ticaretin elektronik ortamda takip edilebilmesi için Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden mobil uygulamayı hayata geçirdiklerini açıkladı.

"Teknolojiyi sebze ve meyve tezgahlarına taşıdık"

HKS Mobil Uygulama ile ticaretin geliştirilmesi, tüketici güvenliğinin sağlanması ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeniliklerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Tüfenkci, şu bilgileri paylaştı:

"HKS Mobil Uygulama ile teknolojiyi sebze ve meyve tezgahlarına taşıdık. Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri HKS Mobil Uygulama ile künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretildiği bölgeyi, üretim zamanını ve yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) öğrenebilecek. Böylece, bir nevi piyasa denetimi yapacak. Ayrıca vatandaşlar, tezgahta perakende satış fiyatını gördüğü ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve el değiştirmelerde oluşan fiyatını anlayabilecek."

Kavun artık koklanmayacak

Tüfenkci, HKS Mobil Uygulama'yı "sektörde şeffaflaşmayı temin edecek bir hizmet" olarak gördüğüne işaret ederek, "Tüketici karpuzun Diyarbakır karpuzu olup olmadığını tezgahtardan sormayacak ya da Kırkağaç kavununu koklayarak anlamaya çalışmayacak. Mobil uygulamayla kendisi ürünün nerede üretildiğini bizzat cep telefonu ekranından görecek" dedi.

Kaynak: AA