Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu yolculuğu başladı

Türkiye'de tarım alanlarının büyüklüğü açısından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa'da, 11 milyon 543 bin 201 dekar alanda tarım yapılıyor.

Son yıllarda kentte tarım alanında makineleşmenin artmasının da etkisiyle binlerce aile, geçimlerini sağlamak için tarım işçisi olarak batı illerine göç etmek zorunda kalıyor.

Tarıma dayalı sanayinin de bulunduğu kentte aileler, çocuklarıyla nisan ayında hasadı başlayan soğan, sarımsak, şeker pancarı ve fındık üretiminin yoğun olduğu bölgelere gidiyor. Çadırlarını ve eşyalarını tırlara ve kamyonlara yükleyen tarım işçileri, minibüs ve otobüslerle çalışacakları kentlere doğru yola çıkıyor.

Yılın 6 ayında çeşitli bölgelerde zor şartlarda günlük 40-50 lira karşılığında çalışan tarım işçileri, sonbaharla birlikte de memleketlerine dönüyor.

Tarım işçisi 45 yaşındaki Abdülkadir Ceylan, ailesiyle çapa yapmak için Eskişehir'e gideceklerini söyledi. Zor şartlarda yolculuk yaptıklarını belirten Ceylan, Eskişehir'de iki ay çalıştıktan sonra Ankara'ya geçeceklerini belirtti.

Yıllardır tarım işçiliği yaptığını anlatan Tarım işçisi İshak Koşan, "10 aileden oluşan 70 kişiyle birlikte yolculuğa çıkacağız. Allah kaza, bela vermesin. Ekim veya kasım ayına kadar çalışmayı düşünüyoruz. Orada kazandığımız parayı gelip burada harcayacağız. İnşallah yağmur falan olmaz da her gün çalışırız. Yağmur olduğu zaman çalışamıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Kaynak: AA