Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları iyileştiriliyor

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyonda daha sonra Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ve kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik sunum yaptı.

Ahmet Eşref Fakıbaba, temel görevlerini, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine, tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği, güvenirliğinin sağlanması, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kullanımının sağlanması şeklinde sıraladı.

Ayrıca çiftçinin örgütlenmesini, bilinçlendirilmesini, tarımsal desteklemelerin etkin şekilde yönetilmesini, tarımsal piyasaların düzenlenmesini sağladıklarını vurgulayan Fakıbaba, gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlediklerini, uygulamasını izlediklerini ve denetlediklerini söyledi.

Fakıbaba, bakanlığın merkez biriminde 2 bin 466 erkek, bin 338 kadın; taşrada 43 bin 728 erkek, 14 bin 783 kadının çalıştığını; merkez yönetici kadrolarında 196 erkek, 17 kadın, taşrada 858 erkek, 39 kadın yöneticinin görev aldığını belirtti.

Bu rakamların kendisini üzdüğünü dile getiren Fakıbaba, bu sayının mutlaka daha dengeli olması gerektiğini kaydetti. Fakıbaba, bakanlığına bağlı kurumlarla birlikte 77 bin personelin çalıştığını, bunun yüzde 24'ünün kadın olduğunu, Türkiye ortalaması olan yüzde 27'nin altında yer aldığını aktardı.

Stratejilerinin, kırsal alanda kadın ve gençlerin istihdamını artırmaya yönelik sürdürülebilir projeleri desteklemek olduğunu bildiren Fakıbaba, tarımın, hizmet sektöründen sonra en fazla kadın istihdamı sağlayan sektör olduğunu anlattı.

3,5 milyarlık hibe desteği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, kırsal kalkınma destekleriyle 2006-2017 yılları arasında 3,5 milyar lira hibe desteği verildiğini, bu kapsamda 8 bin 483 tarımsal sanayi tesisinin tamamlandığını, 69 bin 742 kişiye istihdam sağlandığını vurguladı.

Fakıbaba, 2017'de 16 bin 67 genç çiftçinin 9 bin 843'ünün kadın çiftçi olduğunu, 480 milyon lira desteğin 295 milyon lirasının kadın çiftçilere kullandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca verdiğimiz eğitimler, destek programları, desteklemelerde pozitif ayrımcılık ile üretilen projeler sonucunda kırsalda yaşayan kadınlarımızın iyi birer girişimci olabileceğini ortaya koyuyoruz. Kadın girişimciliğini geliştiriyoruz, güçlendiriyoruz, statülerinde bir değişim oluşturuyoruz, üretimlerini ekonomiye kazandırıyoruz. Bu bana göre yeterli değil. Daha fazla kadına destek vermeliyiz."

Çadırlarında kaldı

Fakıbaba, tarım işçilerini ziyaret ettiğini, çadırlarında kaldığını, şartlarının hiç hoş olmadığını gözlemlediğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Şanlıurfa milletvekilleriyle, Eskişehir, Polatlı, Kayseri, Malatya'ya gittiğini, zaman zaman işçilerin çadırlarında kaldıklarını anlatan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Nisan ayında başlangıç yapıyoruz. Polatlı'da insanca yaşayabilecekleri çok güzel bir proje çıkardık. Gelecek tarım işçileri, çok farklı şekilde çalışma imkanı bulacak. Daha temiz, lavabosu, banyosu, odaları farklı olan, rahat edebilecekleri, eğitim, sağlık hizmeti alabileceği alanlar oluşturduk. Bunu bütün şehirlere yaymayı düşünüyoruz. Tarım işçileri bizim gözümüz. Polatlı'ya gittim, bu tarlayı kim yapıyor, 'Urfalılar', burası kime ait, 'Burayı da Urfalılar yapıyor.' Helal olsun dedim ama şartları iyi değil. Bu insanlar o şartlardan daha mükemmelini hak ediyor. Bunları hep beraber el ele verip düzeltmemiz lazım. Onlar bizim çocuklarımız. Sizi Polatlı'da yeni yapılan projeye davet edebiliriz. Samimiyetimizi test edebilirsiniz."

Kaynak: AA