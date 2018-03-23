Mevsimin ilk 'çağla'sı 15 lira

Mersin'deki çiftçiler, çağlaları, kalitenin düşmemesi için erkenden topladılar.

Kilogramı 15 liradan alıcı bulan çağlalar, talep olan illere gönderilecek.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, "Çiftçilerimiz uzun yıllardır kayısı çağlalarını topluyor. Burada amaç ağaçtaki meyve sıklığını engelleyip kaliteli meyve yetiştirmek. Geçmiş yıllarda seyreltmek amacıyla toplanan kayısıları çöpe atıyorlardı. Son yıllarda vatandaşların kayısı çağlasına ilgi göstermesi nedeniyle artık üreticiye ek geliyor oluyor" diye konuştu.

2 bin ton kayısı ihraç edilecek

Türer, kayısı hasadının önümüzdeki ay başlayacağını, ilçe genelinde bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 10 bin ton ürün hasat edileceğini vurguladı.

Sezonda hasat edilecek kayısının 2 bin tonunun ihraç edileceğinin altını çizen Türer, "Başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Romanya ve Gürcistan'a ihracat gerçekleştireceğiz. Kalan 8 bin ton da yurt içinde tüketime sunacağız" dedi.