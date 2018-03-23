  • 23 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.969
    EURO 4.901
  • BIST 116323.6
    ALTIN 171.108
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mevsimin ilk 'çağla'sı 15 lira

Mevsimin ilk 'çağla'sı 15 lira

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlardaki meyve kalitesini yükseltmek amacıyla toplanan kayısı çağlasının kilogramı 15 liradan alıcı buluyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mevsimin ilk çağlası 15 lira

Mersin'deki çiftçiler, çağlaları, kalitenin düşmemesi için erkenden topladılar.

Kilogramı 15 liradan alıcı bulan çağlalar, talep olan illere gönderilecek.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, "Çiftçilerimiz uzun yıllardır kayısı çağlalarını topluyor. Burada amaç ağaçtaki meyve sıklığını engelleyip kaliteli meyve yetiştirmek. Geçmiş yıllarda seyreltmek amacıyla toplanan kayısıları çöpe atıyorlardı. Son yıllarda vatandaşların kayısı çağlasına ilgi göstermesi nedeniyle artık üreticiye ek geliyor oluyor" diye konuştu.

2 bin ton kayısı ihraç edilecek

Türer, kayısı hasadının önümüzdeki ay başlayacağını, ilçe genelinde bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 10 bin ton ürün hasat edileceğini vurguladı.

Sezonda hasat edilecek kayısının 2 bin tonunun ihraç edileceğinin altını çizen Türer, "Başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Romanya ve Gürcistan'a ihracat gerçekleştireceğiz. Kalan 8 bin ton da yurt içinde tüketime sunacağız" dedi.

Etiketler: Silifke, Mersin, kayısı çağlası ne kadar, kayısı çağlası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER