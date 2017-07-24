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Buradasınız : » » Mersin'den Antep fıstığı atağı

Mersin'den Antep fıstığı atağı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki Antep fıstığı üretimini canlandırmak için 50 üreticiyi, üretim konularında bilgilendirilmeleri için Gaziantep'e teknik geziye götürdü.

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Mersinden Antep fıstığı atağı

Mersin Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesindeki Antep fıstığı üretimin son dönemlerde bitme noktasına gelmesi üzerine Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, "Antep fıstığı tomurcuğunu Mersin'de yeniliyor" adlı bir proje başlatıldı.

Üretimin canlandırılmasının hedeflendiği çalışmada, Mut’un Diştaş, Kayaönü, Geçimli, Yalnızcebağ mahalleleri, Gülnar ilçesinin Kuskan Mahallesi, Silifke ilçesinin de Nuru ve Senir mahallelerinden 50 üretici, teknik gezi kapsamında Gaziantep'e götürüldü.

Çiftçiler, ilk etapta kentteki üretimin nasıl yapıldığını incelerken, ağaçlarda uygulamalı olarak budama eğitimi de gördü.

Eğitimlerde çiftçilere zararlı haşereler hakkında da bilgiler verildi ve üretimi artırmak için bazı özel teknikler sonucunda elde edilen erkek tozları ile suni tozlama uygulaması gösterildi.

Geçimli Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Bakır, Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği teknik ekiplerden gübreleme, budama, aşılama ve tozlama gibi konularda da eğitimler alındığını belirterek, çalışmaların devam etmesinden yana olduklarını söyledi.

Etiketler: mersin büyükşehir belediyesi, Antep fıstığı
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