Mersin'de yüksek rakımda domates hasadı

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca iki ay önce Çamlıyayla ilçesindeki üreticilere dağıtılan 260 bin domates fidesinden ilk hasat yapıldı.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ve daire başkanlığının teknik ekiplerinin katılımıyla düzenlenen törende, hasat edilen ürünler alıcılarla buluşturulmak üzere yola çıkarıldı.

Çiftçilerden Mehmet Ali Şeker, yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra ek gelir için alternatif fidelerden diktiğini belirterek, "Çok şükür bereketli bir yıl oldu. Ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten çok güzel bir proje. Büyükşehir Belediyemizin yetkilileri sık sık gelip kontrol ediyorlar. Bana da kazanç kapısı oldu. Oğluma düğün, kızıma burs parası oldu." ifadesini kullandı.

Mevlüt Eren ise ilk hasadın oldukça verimli olduğunu ve kaliteli domatesler elde ettiklerini vurgulayarak, çalışmadan dolayı yetkililere teşekkür ettiğini dile getirdi.