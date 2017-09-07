  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Mersin'de yılın ilk nar hasadı

Mersin'de yılın ilk nar hasadı

Türkiye'nin meyve ve sebzede ürün çeşitliliğiyle öne çıkan bölgelerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, yılın ilk nar hasadı yapıldı.

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Mersinde yılın ilk nar hasadı

Yaş sebze ve meyve üretiminin yoğun olarak yapıldığı Silifke'de, mevsimin beklenen meyvelerinden Hicaz narının hasat çalışması, üretici Cem Ergül'ün 35 dönümlük bahçesinde başladı.

İlk etapta hasat edilen 5 ton nar, kalitelerine göre ayrılarak, 2,5 ile 3 lira fiyat aralığında Mersin'deki hallere gönderildi.

Ergül, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, nar üretimine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin tavsiyesiyle başladıklarını anlattı.

Bölgedeki uygun iklim nedeniyle erken hasat alabildiklerini belirten Ergül, "Güneş ve sıcak hava nedeniyle diğer bölgelere nazaran bizim narlarımız daha erken çıkıyor. 35 dönüm araziden yaklaşık 35 ton rekolte bekliyoruz. Mersin haline gönderdiğimiz bu ürünler oradan da Irak, Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerine ihraç ediliyor." diye konuştu.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise ilçe genelinde bin 500 dönüm arazide 2 bin ton Hicaz narı hasadının yapılacağını kaydetti.

Etiketler: Mersin, nar hasadı
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