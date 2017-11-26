  • 26 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.947
    EURO 4.712
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.302
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mersin'de örtü altında çilek hasadı başladı

Mersin'de örtü altında çilek hasadı başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında sezonun ilk hasadı yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mersinde örtü altında çilek hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında sezonun ilk hasadı yapıldı.

1 kilogramlık kaplara konulan yaklaşık 100 kilogram çilek, Atayurt Hal Tesisleri'ne getirildi. Burada kilogramı 10 liradan alıcı bulan çilek, talebe göre çeşitli illere gönderilecek.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, gazetecilere yaptığı açıklamada, örtü altında yılın ilk çilek hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erkenci ürünlerin hasadının yapıldığını aktaran Türer, şöyle devam etti:

"Sınırlı miktarda hasat edilen ürüne gelen talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Ancak bundan sonra yavaş yavaş hasat miktarı artacak ve herkes soğuk kış günlerinde bol bol çilek tüketebilecek. Bizim ürünlerimizin namı artık Türkiye sınırlarını aştı. Artık ihracat yaptığımız birçok ülkede Silifke çileğinin çok önemli bir marka değeri var. Bu yüzden marka değerimizin artık cebe katkı sağlayacağı bir döneme giriyoruz.''

Türer, Silifke'nin Türkiye'deki çilek üretiminin en önemli noktalarından birisi olduğunu anlatarak, ürünün aroması ve lezzetiyle dikkati çektiğini sözlerine ekledi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, çilek üretimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER