Mersin'de koyun keçi yetiştiricilerine sertifikaları verildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ve sertifika dağıtım törenine katıldı.

Et ithalatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, ithalatın nedenlerine bakılması gerektiğini söyledi.

Göreve geldiğinden beri 'et ithalatı duracak' dediğini hatırlatan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Diyeceksiniz ki 'Nasıl yapacaksınız?' Ya ben yapmayacağım siz yapacaksınız. Size güveniyorum, inanıyorum. Bakın hükümetimizin en son almış olduğu kararla 250 bin düve dağıtacağız. Neden 250 bin besilik hayvan değil de 250 bin düve? Çünkü ana o doğuracak. Yarın bizim hesaplarımıza göre 7 yılda 1,5 milyon hayvan olacak. Biz her yıl 250 bin düve dağıtmış olsak ve 300 anaç koyun projemiz var. 500 bin koyun dağıtacağız. Normal koyun değil, anaç koyun dağıtacağız. 8 yılda bunun vereceği sayı 5 milyon. Onun için diyorum ben bu et ithalatını Allah'ın izniyle durduracağız, sizlerle durduracağız."

"Tarımda mazot için 'yarısı sizden yarısı bizden' dedik"

Mazot desteğine değinen Fakıbaba, "Tarımda mazot için 'yarısı sizden yarısı bizden' dedik. Sayın Başbakanımızın sözü bizim için emirdir ve onu yerine getirdik. Allah'a çok şükür 2017'nin birinci ayından başladık 12. ayına kadar ortalamasını aldık. 4,70 kuruştan yarısı sizden yarısı bizden ve destekleri hemen dağıtmaya başladık. Seneye gübre ve mazot desteğini Şubat'ın ilk haftasında vereceğiz, hiç bekletmeyeceğiz, çiftçimizi bir başkasına muhtaç etmeyeceğiz inşallah" dedi.

Fakıbaba, mazotta, gübrede, sertifikalı tohumda ve kaba yemde desteklerin artırılacağını belirtti. Bakan Fakıbaba, şu anda kaba yemin yüzde 60 maliyetini karşıladıklarını, bu miktarı artıracaklarını bildirdi.

Yaklaşık 7 ay önce Toroslar'da, 2 bin 300 rakımda koyun ve keçi yetiştiricileriyle bir arada olduğunu belirten Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, orada, yaylaların ışıl ışıl olacağının, elektrikle ilgili bir problemin kalmayacağının sözünü verdiğini ifade etti.

Elvan, ilk aşamada 750 güneş panelinin dağıtılacağını, diğer çoban ve çiftçilere de ileride bu desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Elvan, artık yaylalarda elektrik problemi olmayacağını, ihtiyaç duyulması halinde konteyner de alacaklarını bildirdi.

"Biz neysek oyuz. Hiçbir zaman bizde hinlik, hainlik, art niyet, ön niyet olmaz. Ne bilirsek onu söyleriz" diyen Elvan, "Bu ülkenin birliğini söyleriz, bu ülkenin dirliğini söyleriz. Bu vatan için bu millet için işte bu çoban kardeşlerim her şeyini feda edecek olan kardeşlerimdir. Yeter ki vatana hizmet olsun, yeter ki millete hizmet olsun, her şeyi yapmaya hazırdırlar" ifadesini kullandı.

"Devlet memuru sizin hizmetkarınız olmak zorunda"

Bazı kurumlarda çalışanların özellikle çobanlara yönelik davranışlarında sıkıntılar olduğunun ifade edildiğini anlatan Elvan, 2002 yılında "Biz milletin hizmetkarı olmak için yola çıktık" dediklerini anımsattı.

Elvan, "Türkiye'de milli iradeyi tesis etmek için yola çıktık. Eğer ben, bizim partimiz, bizim hükümetimiz milletimizin hizmetkarıysa o devlet memuru da sizin hizmetkarınız olmak zorunda. Sizin hizmetkarınız olmayacak bir devlet memurunun devlet dairesinde işi yok. Hiç kusura bakmasın. Gereği neyse de yaparız" dedi.

Konuşmaların ardından bakanlar Yılmaz, Elvan ve Fakıbaba üreticilere sertifikalarını verdi. Daha sonra kongre merkezi girişinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve çiftçiler tarafından açılan standları gezen bakanlara muz ve çilek ikram edildi.

"İki köylüden birinde traktör var"

Kendisinin de köy çocuğu olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bizim köyümüzde tek bir traktör yoktu. Bütün köylüler beklerdi, tek bir traktör gelirdi, bütün tarlaları sürer giderdi ya da biçerdöver geldiğinde beklerlerdi, bir tane gelir, biçer ondan sonra giderdi. Köyünde şimdi traktör olmayan var mı? Eskiden bizde hiç yoktu da şimdi iki köylüden birisinde var. Hatta, 'Değil ikisinden birinde hepsinde var efendim' diyorlar" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, yaylalarda yaşayan köylülerin durumunu iyileştirmek için de çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi güneş paneliyle elektriği Toros Dağları'nın en başına taşıyoruz. Konteynerleri gördük değil mi? Hayvanlarımız gölgeye gider ama ya bir ağacın ya bir kayanın gölgesinde kalırdı. Şimdi gördük işte gölgelikler yapıyoruz. Allah'a hamd olsun gerçekten çok iyi bir noktadayız. Necip Fazıl'ın bir sözü var, 'Çoğu gitti azı kaldı.' diye. 'Ekmek gibi azizleşen' dava, emeği ve milli iradeyi her şeyin üzerinde tutma davasıdır. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim ettikçe, eksiklerimizi de hep birlikte giderecek, Türkiye'nin yarınını bugünden daha güzel yapacağız. Çalışmaya devam ederek büyük Türkiye hayaline ulaşacağız."

Kaynak: AA