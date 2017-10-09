Mersin'de güzlük üzüm hasadına başlandı

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Üzümlü Mahallesi'nde ilk hasadı yaparak, çiftçilere bereketli olması dileğinde bulundu.

Bir süre üzüm yetiştiricilerinin sorunlarını dinleyen Kula, "Bu üzüm çeşidi Türkiye'de en son yetiştirilen üzüm olarak biliniyor. O yüzden bu değeri iyi korumak gerekiyor. Ayrıca üzüm yapraklarının üzümünden daha değerli olduğunu ve 2 liradan dalında alıcı bulduğunu öğrendim. Temennim üzümün de yaprağı kadar değerde alıcı bulması." diye konuştu.

Üzümlü Mahalle Muhtarı Mustafa Başbilen de üzümün geçen yıl 80 kuruştan alıcı bulduğunu bu yıl ise 1 lira ve üzerinde fiyat beklediklerini aktardı.

Geçmişte 2 bin dönüm araziden 2 bin tona yakın ürün elde edildiğini ve Türkiye'nin tek güzlük üzüm yetiştiren mahallesi olduklarını aktaran Başbilen, "Üzüm fiyatlarının her yıl geriye düşmesinden dolayı vatandaş alternatif ürün arayışına girdi. Dikili bağ alanlarında azalmalar yaşanarak 500 dönüme kadar düştü. Bu üzümler aralık ayı sonuna kadar dalında kalabiliyor. Eğer soğuk hava deposuna bu üzümler konulursa mart ayı sonlarına kadar tazeliğini koruyabiliyor." diye konuştu.

Üzüm yetiştiricisi Tuncay Kökçü de bin bir emekle yetiştirdikleri üzümleri iyi bir fiyattan satmak istediklerini kaydetti.