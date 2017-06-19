  • 19 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Mersin'de açık alanda böğürtlen hasadı başladı

Silifke ilçesinde açık alanda böğürtlen hasadı başladı.

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Mersinde açık alanda böğürtlen hasadı başladı

Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Güngör, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, açık alanda ilk böğürtlen hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fiyatların kalitesine göre 2,5 ile 3 lira arasında değiştiğini belirten Güngör, bu yıl 130 dönüm alanda üretimi yapılan böğürtlenden yaklaşık 350 ton rekolte elde edilmesinin beklendiğini aktardı.

Güngör, böğürtlenin ilçedeki çiftçiler tarafından tercih edilir hale geldiğini belirterek, "Böğürtlen bu sene hem verim hem de fiyat bakımından üreticileri memnun ederken, ağustos ayı sonuna kadar sürecek hasat dolayısıyla da istihdama katkı sağlıyor." dedi.

Alternatif ürün olarak ekilen böğürtlene her geçen yıl talebin arttığını aktaran Güngör, "Böğürtlenin üretim maliyeti düşük. Bu nedenle çiftçiler tarafından tercih edilen bir ürün. İlçenin iklimine de iyi şekilde adaptasyon sağladı. Yüksek verimi ise üreticinin yüzünü güldürüyor. Taze tüketiminin yanında reçel, marmelat, pasta, şarap ve kozmetik ürünler gibi çok çeşitli alanlarda kullanımı ise üreticileri böğürtlene yönlendiriyor." diye konuştu.

Etiketler: Mersin, Silifke, böğürtlen, hasat
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