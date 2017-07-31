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Mersin Uluslararası Limanı'nda hisse devri

Akfen Holding, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40'lık payı IFM Investors'a devredecek.

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Mersin Uluslararası Limanında hisse devri

Akfen Holding, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40'lık payı IFM Investors'a devredecek. Holding, buradan elde ettiği geliri Türkiye'de hayata geçireceği toplam 6 milyar 935 milyon liralık yatırım paketinde kullanacak.

Akfen Holding, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40'lık payı 869 milyon dolara Avustralyalı altyapı fon yönetim şirketi IFM Investors'a devredecek.

Holding, buradan elde ettiği geliri Türkiye'de hayata geçireceği toplam 6 milyar 935 milyon liralık yatırım paketinde kullanacak.

Etiketler: mersin uluslararası limanı, akfen holding, hisse devri
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