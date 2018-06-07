  • 07 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düştü, borsa yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları hızlı bir şekilde düşüşe geçerken borsa yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

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Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar düştü, borsa yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) beklentilerin üzerinde 125 baz puan artırarak yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltmesinin ardından döviz kurlarında sert düşüşler, pay piyasalarında ise hızlı yükselişler kaydedildi.

TCMB faiz kararı öncesi dar bantta hareket eden dolar/TL, faiz kararı sonrası sert bir şekilde düşüşe geçerek 4,58'den 4,4566'ya kadar geriledi. Dolar/TL saat 14.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4,4760'tan, avro/TL yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,2960'tan ve sterlin/TL de yüzde 1,6 düşüşle 6,0130'dan işlem görüyor.

Döviz kurlarındaki gerileme ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlardan bulduğu destekle hızlı yükselen BIST 100 endeksi ise 98.628,74 puana kadar çıktı. Endeks şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,9 primle 98.500 puanda dengelendi.

Kaynak: AA 

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