Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, "25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde dolar için 4,2000, avro için 4,9000, İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir." denildi.

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu döviz kurundaki hareketlilik üzerine geçtiğimiz çarşamba günü toplanmış ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 13,5'tan yüzde 16,5'e yükseltmişti. Merkez Bankası diğer faiz oranlarını da sabit tutmuştu.

Döviz satım ihalelerine ilişkin takvim güncellendi

Döviz kurundaki haraketlilik karşısında hamlelerini sürdüren banka dün de yılın 2. çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiği bildirmişti.

Merkez Bankası'nın dünkü duyurusunda, 2018'in ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiği belirtilerek, "Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA