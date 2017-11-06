  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Merkez Bankası'ndan dövizde yeni düzenleme

Merkez Bankası 1,4 milyar dolar dövizi bankaların kullanımına bıraktı.

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Merkez Bankasından dövizde yeni düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz imkanına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapıldı.

Merkez Bankası, son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği belirtilerek, "Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5'er puan aşağı çekilmiştir. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar TL likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "1 Şubat 2018'e (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, dolar için 3,7000, avro için 4,3000, İngiliz Sterlini için 4,8000 kuru kullanılarak TL olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Bankası, Euro, döviz, dolar
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