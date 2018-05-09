  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Merkez Bankası piyasada döviz likiditesini arttıracak yeni adımlar attı. TL döviz depo ihale tutarı 1,5 milyar dolara çıkarıldı.

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Merkez Bankasından dolara müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseldi.

Halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecek.

2. çeyrekte TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleriyle oluşacak pozisyon tutarı 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara çıkabilecek.

Duyuruda, 2018'in ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleriyle ilgili takvimin güncellendiği belirtilerek, "Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara ulaşabilecektir." ifadesine yer verildi.    

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Merkez Bankası, dolar
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