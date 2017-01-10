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Merkez Bankası'ndan dolara hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildiğini duyurdu.

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Merkez Bankasından dolara hamle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın yakından takip edildiğini ve ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını duyurdu.
 
TCMB, piyasa gelişmelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
 
Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın yakından takip edildiğini ve ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Merkez Bankası, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanmış olacaktır." ifadelerine yer verildi.
 
Merkez Bankası, piyasalardaki gelişmelerin yakından izlendiğini, gerekli görülmesi halinde ülkede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabileceğinin altını çizdi.
 
 
Etiketler: Merkez Bankası, faiz oranı, dolar
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