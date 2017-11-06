Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlendiğini belirtildi.
Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapıldı.
Merkez Bankası, döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürürken, tüm dilim aralıklarını da 5'er puan aşağı çekti.
Değişiklik ile yaklaşık 5 milyar 300 milyon Türk Lirası likiditesi piyasadan çekilecek.
Yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolar döviz bankaların kullanımına geçecek.
Merkez Bankası ihracatçıların da reeskont kredi geri ödemeleri için kuru sabitledi.
Kredinin vadesinde ödenmesi halinde dolar için 3 lira 70 kuruş, avro için 4 lira 30 kuruş kuru kullanılacak.
Böylece ihracatçıya kredi geri ödemelerinde kolaylık sağlandı.
TRT HABER