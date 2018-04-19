Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi açıklandı.

Yıl sonu dolar beklentisi 4,22

2018 yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 4,10 TL'yken, bu anket döneminde 4,22 TL'ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,19 TL ve 4,33 TL olarak gerçekleşti.

Piyasaya erken seçim dopingi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tarihini açıkladı. Erken seçim 24 Haziran'da yapılacak.

Bu durum dalgalı seyir izleyen piyasalara olumlu yansıdı. Karara, piyasaların tepkisi olumlu oldu.

Döviz bir miktar gerilerken; borsada ibreler yukarı yöne döndü.

Kaynak: TRT Haber