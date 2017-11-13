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Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

TCMB Kasım Ayı Beklenti Anketi yayımlandı. Beklenti Anketi'ne göre Dolar/TL'de yıl sonu beklentisi 3.8624'e yükseldi.

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Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası Kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. 2017 yıl sonu doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,86 TL'ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 4 lira 8 kuruş olarak açıklandı. Cari açık beklentisi de 38 milyar dolardan 39 milyar 100 milyon dolara revize edildi.

2017 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 5,5 olarak öngörüldü. Önceki ankette yüzde 9,89 olan yıl sonu TÜFE beklentisi, 10,68'e çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,52 olarak tahmin edildi. Kasım ayı için enflasyon beklentisi yüzde 0,75'e yükseldi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Merkez Bankası, dolar, dolar tahmini
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