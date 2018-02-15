Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 77 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

Buna göre, şubat ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,62 iken, bu anket döneminde yüzde 0,64 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,78 ve yüzde 0,84 olurken, nisan ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,05 olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde yüzde 9,55 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 9,52'ye geriledi. Ocak ayı anketinde yüzde 9,24 ve yüzde 8,23 olan 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi, şubat anketinde sırasıyla yüzde 9,26 ve yüzde 8,25 oldu.

Bu yıl cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 43,8 milyar dolar iken, bu anket döneminde 45,1 milyar dolara çıktı. 2019 cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 44,6 milyar dolar ve 45,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Katılımcıların bu yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,1156 lira iken, bu anket döneminde 4,0970 liraya geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 4,2392 liradan 4,1774 liraya indi.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4,6

GSYH 2018 ve 2019 yılları büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 4,5 olarak kayıtlara geçti.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,50 iken, bu anket döneminde yüzde 12,54'e yükseldi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ise değişmeyerek yüzde 12,75 oldu.

Aynı anket döneminde, vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 13,07 olurken, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,07, yüzde 12,94, yüzde 12,83, yüzde 12,45 ve yüzde 11,65 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay için yüzde 8 olurken, 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentilerinin tamamında da yüzde 8,00 oldu.

Kaynak: AA