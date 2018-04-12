  • 12 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.095
    EURO 5.049
  • BIST 110017.47
    ALTIN 176.834
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 108,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde altın rezervleri, 3 milyon dolar artışla 25 milyar 348 milyon dolara yükseldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 619 milyon dolar azalışla 108 milyar 428 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 6 Nisan ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 622 milyon dolar azalarak 83 milyar 80 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Mart ile biten haftada 84 milyar 702 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyon dolar artışla 25 milyar 345 milyon dolardan 25 milyar 348 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 619 milyon dolar azalarak 110 milyar 47 milyon dolardan 108 milyar 428 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Bankası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER