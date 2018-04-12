Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 619 milyon dolar azalışla 108 milyar 428 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 6 Nisan ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 622 milyon dolar azalarak 83 milyar 80 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Mart ile biten haftada 84 milyar 702 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyon dolar artışla 25 milyar 345 milyon dolardan 25 milyar 348 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 619 milyon dolar azalarak 110 milyar 47 milyon dolardan 108 milyar 428 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA