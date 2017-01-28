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Merkez Bankası, PPK toplantı takvimini açıkladı

TCMB, 2017 yılı PPK toplantılarının 24 Ocak, 16 Mart, 26 Nisan, 15 Haziran, 27 Temmuz, 14 Eylül, 26 Ekim ve 14 Aralık tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

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Merkez Bankası, PPK toplantı takvimini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının 24 Ocak, 16 Mart, 26 Nisan, 15 Haziran, 27 Temmuz, 14 Eylül, 26 Ekim ve 14 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, 2017 yılı için PPK toplantıları ve rapor takviminin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, 2017 yılı PPK toplantıları 24 Ocak, 16 Mart, 26 Nisan, 15 Haziran, 27 Temmuz, 14 Eylül, 26 Ekim ve 14 Aralık tarihlerinde yapılacak.

PPK toplantı özetleri 31 Ocak, 23 Mart, 28 Nisan, 22 Haziran, 1 Ağustos, 21 Eylül, 1 Kasım ve 21 Aralık tarihlerinde yayımlanacak.

Enflasyon Raporları ise 31 Ocak, 28 Nisan, 1 Ağustos ve 1 Kasım tarihlerinde açıklanacak. Finansal İstikrar Raporu da 30 Mayıs ile 30 Kasım tarihlerinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Etiketler: Merkez Bankası, tcmb, ppk, para politikası, para politikası kurulu
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