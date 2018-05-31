Merkez Bankası: Politika araçları fiyat istikrarını desteklemeyi sürdürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı.
Raporda, Finansal İstikrar Raporu’nun son sayısından bu yana ekonomide dengelenme sürecinin devam ettiği belirtildi.
Finansal kesimin istikrarlı sermaye yapısı ve güçlü aktif kalitesiyle finansal istikrara katkı sağladığının belirtildiği raporda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elindeki bütün politika araçlarını fiyat istikrarını ve finansal istikrarı destekleyici biçimde kullanmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi."
Kaynak: TRT Haber