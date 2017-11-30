  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Merkez Bankası: Küresel ekonomideki toparlanma devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporunda küresel ekonomideki toparlanmanın devam ettiği belirtildi.

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Merkez Bankası: Küresel ekonomideki toparlanma devam ediyor

TCMB Finansal İstikrar Raporunda küresel ekonomideki toparlanmanın devam ettiği belirtilerek "2017 yılında tedbir ve teşviklerin de etkisiyle iktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmüş, ikinci çeyreğinden itibaren firma karlılıkları artmıştır" denildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nda küresel ekonomideki toparlanmanın devam ettiği belirtilerek, "2017 yılında tedbir ve teşviklerin de etkisiyle iktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmüştür. Güçlü büyümenin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren firma karlılıkları artmış, likidite göstergeleri toparlanmış ve bilançolar sağlamlığını korumuştur." denildi.

Raporda iktisadi faaliyetteki canlanma, güçlü TL kredi büyümesi ve tahsilatlardaki olumlu seyir sonucunda sektörün aktif kalitesindeki sağlıklı görünümün korunduğu belirtilerek, "Bankaların likidite pozisyonları güçlü yapısını sürdürmektedir. Karlılık gelişimi sektörün öz kaynaklarını ve sermaye yeterliliğini desteklemektedir." denildi.

Etiketler: Merkez Bankası
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