  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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'Merkez Bankası kendi politikaları içerisinde tutarlı'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Merkez Bankası'nın kendi politikaları içerisinde tutarlı olduğunu ifade etti.

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Merkez Bankası kendi politikaları içerisinde tutarlı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizlerde değişikliğe gitmedi.

Kararı değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Merkez Bankası'nın kendi politikaları içerisinde tutarlı olduğunu ifade etti.

Bakan Tüfenkci,"Merkez Bankası'nın tedbirli hareket ederek önümüzdeki günleri de düşünerek tedrici hareket ettiğini görmemiz bakımından önemlidir. Biz özellikle üretimin desteklendiği ve ihracata dayalı büyümenin devamından yanayız. Bu üretim artışlarının ihracata yansımasını istiyoruz. Merkez Bankası´nın bu anlamıyla kendi politikaları içerisinde tutarlı olduğuna inanıyorum." açıklamasında bulundu.
 

Etiketler: gümrük bakanı, bülent tüfenkci, Merkez Bankası, faiz
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