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Buradasınız : » » 'Merkez Bankası gereken tedbirleri alıyor'

'Merkez Bankası gereken tedbirleri alıyor'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak." ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası gereken tedbirleri alıyor
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak." ifadelerini kullandı.
 
Şimşek, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
"Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak" görüşüne yer veren Şimşek, fiyat istikrarının temel öncelikleri olduğunu belirtti.
 
Konuya ilişkin İngilizce tweetler de paylaşan Mehmet Şimşek, bugünlerde piyasanın ruh halinin bardağı boş tarafından görmeye dayandığını, sorunun da bundan kaynaklandığını ifade ederek, "Toz duman dağılacak. Önemli olan temellerdir." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: twitter, türk lirasının değeri, Merkez Bankası, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, açıklama
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