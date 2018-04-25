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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit bıraktı.

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 12,75'ten yüzde 13,50’ye yükseltti.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit bırakan TCMB, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını da yüzde 7,25'te sabit tuttu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, "İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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