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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizlerde değişikliğe gitmedi.

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Duyuruda, kurulun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranının (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranının (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi.

Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0 ve borç verme faiz oranının 12,75 düzeyinde sabit tutulduğu kaydedildi.

"Sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek"

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtilerek, "İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu çerçevede kurulun, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verdiği bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Bankası, faiz
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