Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükseltti.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,00'de, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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