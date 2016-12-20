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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapmadı. Politika faizi yüzde 8 oranından sabit tutuldu.

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranlarını sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruya göre PPK, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandı.

PPK, marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,50, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu.

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasasında saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 ve borç verme faiz oranı yüzde 10'da bırakıldı.

- "Döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmakta"

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettikten sonra dördüncü çeyrekte kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret ettiği ifade edildi.

Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisinin sürmekte olduğu belirtilen duyuruda, alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesinin beklendiği kaydedildi:

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir. Yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Öte yandan, toplam talep gelişmeleri bu etkileri sınırlamaktadır. Kurul, bu faktörlerin net etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından, gelişmelerin yakından takip edilmesinin faydalı olacağını ifade etmiştir.

Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Duyuruda ayrıca, Para Politikası Kurulu toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bilgisi verildi.

Merkez Bankasının 2015 yıl başından bu yana uyguladığı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranları, borçlanma faiz oranları ve marjinal fonlama oranı (yüzde) şöyle oldu:

Tarih Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Borçlanma faiz oranı Marjinal fonlama oranı

20.Oca.15 7,75 7,50 11,25
24.Şub.15 7,50 7,25 10,75
17.Mar.15 7,50 7,25 10,75
22.Nis.15 7,50 7,25 10,75
20.May.15 7,50 7,25 10,75
23.Haz.15 7,50 7,25 10,75
23.Tem.15 7,50 7,25 10,75
18.Ağu.15 7,50 7,25 10,75
22.Eyl.15 7,50 7,25 10,75
21.Eki.15 7,50 7,25 10,75
24.Kas.15 7,50 7,25 10,75
22.Ara.15 7,50 7,25 10,75
19.Oca.16 7,50 7,25 10,75
23.Şub.16 7,50 7,25 10,75
24.Mar.16 7,50 7,25 10,50
20.Nis.16 7,50 7,25 10,00
24.May.16 7,50 7,25 9,50
21.Haz.16 7,50 7,25 9,00
19.Tem.16 7,50 7,25 8,75
23.Ağu.16 7,50 7,25 8,50
22.Eyl.16 7,50 7,25 8,25
20.Ekm.16 7,50 7,25 8,25
24.Kas.16 8,00 7,25 8,50 
20.Ara.16 8,00 7,25 8,50

 

Etiketler: Merkez Bankası, faiz kararı
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